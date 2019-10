Arriva lo shuttle alla Cittadella

CATANIA – “Il Metro Shuttle entra finalmente alla cittadella; la partnership con Fce si rafforza dando a studenti e dipendenti dell’università di Catania una nuova importante opportunità”. Così il rettore Francesco Priolo ha inaugurato questa mattina il nuovo percorso della navetta della Ferrovia Circumetnea che collega la stazione Milo al parcheggio Santa Sofia e che da oggi ha modificato il suo itinerario per migliorare l’accessibilità della cittadella universitaria.

Il servizio nelle ore di punta arriva a trasportare anche oltre 1.400 studenti al giorno; adesso sono state introdotte due fermate interne alla cittadella. Un monitor mostrerà in tempo reale la posizione del bus lungo il percorso e i tempi di attesa.

Ma come si svilupperà nel dettaglio il nuovo percorso? Il tragitto in andata, dalla stazione Milo al parcheggio Santa Sofia, rimarrà invariato. Il percorso inverso, invece, sarà modificato con l’ingresso delle vetture alla cittadella universitaria e l’introduzione di due nuove fermate: “Campus Universitario Ovest” (in prossimità del dipartimento di Matematica e Informatica) e “Campus Universitario Est” (in prossimità dell’Edificio per la Didattica di Ingegneria).

Per l’attraversamento in sicurezza della cittadella universitaria è stata realizzata una corsia riservata per tutta la lunghezza del percorso interno. Ciò ha richiesto l’eliminazione degli stalli di sosta lungo la strada. La riduzione dell’offerta di sosta risulta ampiamente compensata dal miglioramento dell’accessibilità con il trasporto pubblico, peraltro gratuito per gli studenti.

La corsia sarà presto utilizzata anche da mezzi dell’Amt, come ha anticipato il presidente Giacomo Bellavia: “Sarà presto attivato il passaggio della linea 442 S. Giovanni Galermo-Città universitaria-stazione centrale all’interno della stessa cittadella. L’azione si inquadra nell’ambito del programma di sviluppo del sistema di trasporto pubblico urbano a servizio della popolazione studentesca universitaria”.

Il tragitto dello shuttle, dopo l’uscita dal campus, proseguirà su via Passo Gravina e viale Andrea Doria e includerà un’ulteriore fermata in prossimità dell’ingresso pedonale della Cittadella, per ritornare infine alla stazione Milo della metro.

Oltre alla cittadella universitaria, lungo il percorso vengono servite altre importanti destinazioni, quali gli impianti sportivi del Cus Catania, il Policlinico (via Santa Sofia 78), il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (via Santa Sofia 100), il Polo Tecnologico (via Santa Sofia 102), la Torre Biologica (via Santa Sofia 89), il Polo Bio-Scientifico, l’Ospedale San Luigi-Currò (Viale Fleming 26).