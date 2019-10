Catania . Il furgone di Cristaldi in fiamme, a innescare l’incendio forse un corto circuito. VIDEO – FOTO

CATANIA – Stamattina è andato a fuoco il camion dei panini di Cristaldi in via del Rotolo a Catania (foto e video di Roberto Viglianisi). I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme. Forse a innescare le fiamme è stato un corto circuito.