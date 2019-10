SIRACUSA – Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 intorno alle 3 di notte con epicentro nel mare di fronte a Siracusa, 12 km a est del capoluogo, come registrato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il sisma è stato avvertito nel capoluogo e in alcuni comuni della provincia: nessun danno è stato registrato. Decine le segnalazioni sui social e diversi residenti sono scesi in strada per il timore di ulteriori scosse.