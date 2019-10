Picanello, sorpreso a smontare l’auto

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 24enne Matteo Mannino per furto. Ricevuta la segnalazione dal servizio satellitare per una Fiat 500X appena rubata a un cittadino di San Gregorio, l’equipaggio della gazzella è intervenuto tempestivamente in un garage di via Giuseppe Martucci, nel quartiere Picanello, dove il ladro era intento a smontare e manomettere il dispositivo antifurto gps.

I militari, perquisendo il garage, hanno trovato due targhe e delle centraline elettroniche presumibilmente di provenienza furtiva. Il giovane è stato relegato ai domiciliari.