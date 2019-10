Occupano abusivamente la casa del morto

PALAGONIA (CATANIA) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 77enne per detenzione illegale di armi e munizioni, e denunciato un pregiudicato di 26 anni per invasione di edifici.

I militari effettuando accertamenti sull’occupazione abusiva di un appartamento comunale destinato a edilizia popolare, avevano verificato che un giovane, con la sua famiglia, aveva occupato l’appartamento, precedentemente affidato a un 89enne, originario della provincia di Palermo, morto lo scorso 15 settembre.

Il giovane, però, non si sarebbe limitato a prendere possesso dell’immobile ma anche del suo contenuto. Infatti l’anziano era proprietario di alcune armi regolarmente denunciate; i militari, recatisi nell’appartamento e verificata la loro sparizione, le hanno poi trovate in un appartamento, nello stesso stabile, in possesso a un 77enne che le deteneva illegalmente. Le armi sequestrate sono tre fucili, un revolver e 190 cartucce.