In manette Thelma e Louise di Caltagirone

CALTAGIRONE (CATANIA) – I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato due donne, la 22enne Alessia Ritrovato Purrometo e la 31enne Manuela Monteverde, colte in flagrante mentre rapinavano un negozio di via Delle Industrie gestito da cinesi.

Già in affidamento in prova ai servizi sociali in violazione alle prescrizioni della sorveglianza speciale, avevano deciso di trascorrere una giornata “diversa”, forse ispirandosi a due modelli cinematografici come “Thelma e Louise”.

In particolare la Ritrovato Purrometo aveva deciso di rinnovare a costo zero il proprio guardaroba e quindi, con l’utilizzo di una tenaglia troncatrice, ha rimosso il dispositivo antitaccheggio da un paio di scarpe, occultandole all’interno di un capiente zaino.

La manovra, però, èstata notata da una dipendente che, per il sol motivo d’aver chiesto alla donna spiegazioni, è stata picchiata con calci e pugni. Quindi la ragazza è scappata, attesa dalla complice a bordo di una Citroen C1. La commerciante cinese inseguiva le fuggiasche che però, pervase da una sorta di delirio di onnipotenza, avranno pensato di rimpinguare anche i propri portafogli; così sono tornate sui loro passi e, mentre stavolta la Monteverde picchiava la malcapitata negoziante, l’amica rientrava all’interno per un supplemento di prelievo dirigendosi verso la cassa; dopo aver distribuito ancora calci e schiaffi a chiunque le si poneva contro, ha rubato 250 euro. Le due infine si sono allontanate definitivamente.

I carabinieri, grazie alla descrizione, le hanno velocemente localizzate in viale Europa, ancora a bordo dell’auto, e arrestate. Sono finite entrambe ai domiciliari.