Campofiorito, chiama il marito e sparisce

PALERMO – Undici giorni fa ha chiamato per l’ultima volta il marito. “Visto che è il tuo compleanno sto andando a Corleone per comprare il necessario per prepararti una torta”. E’ stata l’ultima telefonata alle 9.15 lo scorso 8 ottobre. Da allora più nessuna notizia.

Di Claudia Stabile, 35 anni, madre di tre figli piccoli, di Campofiorito, in provincia di Palermo, non c’è più traccia. Il marito Piero Bono, 38 anni, ha iniziato le ricerche. Ha presentato denuncia alla polizia. Gli agenti hanno trovato l’auto della donna parcheggiata nel piazzale dell’aeroporto Falcone Borsellino con le chiavi nascoste sotto il tappetino.

L’ingresso dell’auto come riportato nel biglietto è di un’ora e mezzo dopo la telefonata. La donna non sarebbe partita, tranne se non aveva documenti falsi. I suoi documenti erano a casa. Aveva con sé solo la patente. Da quel momento il silenzio. La mamma di Claudia che abita in Germania o uno zio che sta a Varese non hanno notizie.

Marito e moglie vengono descritti come una coppia felice che lavorano nella loro azienda agricola. “L’allontanamento volontario dopo dieci giorni si scopre – spiega l’avvocato Vincenzo Pillitteri – il marito è molto preoccupato e vuole mandare un messaggio alla donna. Se si fosse trattato di un allontanamento volontario le chiede di tornare. L’uomo non si dà pace e lancia un appello a tutti per ritrovare la sua Claudia”.