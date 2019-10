Metro shuttle, più fermate alla Cittadella

CATANIA – Da lunedì 21 ottobre il Metro Shuttle, la navetta di Fce che collega la stazione Milo al parcheggio Santa Sofia, cambia il suo itinerario per migliorare l’accessibilità della cittadella universitaria. La corsa inaugurale si terrà lunedì alle 8, con partenza dalla stazione Milo: parteciperanno il rettore Francesco Priolo e il direttore generale dell’Ateneo Candeloro Bellantoni insieme con rappresentanti del Comune di Catania, della Fce, dell’Amt e di Legambiente.

Il tragitto in andata, dalla stazione Milo al parcheggio Santa Sofia, rimarrà invariato. Il percorso inverso, invece, sarà modificato con l’ingresso delle vetture alla Cittadella universitaria e l’introduzione di due nuove fermate: “Campus Universitario Ovest” (in prossimità del dipartimento di Matematica e Informatica) e “Campus Universitario Est” (in prossimità dell’Edificio per la Didattica di Ingegneria). Per l’attraversamento in sicurezza della Cittadella universitaria è stata realizzata una corsia riservata per tutta la lunghezza del percorso interno. Ciò ha richiesto l’eliminazione degli stalli di sosta lungo la strada. La riduzione dell’offerta di sosta risulta ampiamente compensata dal miglioramento dell’accessibilità con il trasporto pubblico, peraltro gratuito per gli studenti.

Il tragitto proseguirà quindi su via Passo Gravina e viale Andrea Doria e includerà un’ulteriore fermata in prossimità dell’ingresso pedonale della Cittadella, per ritornare infine alla stazione “Milo” della metro. Oltre alla Cittadella Universitaria, lungo il percorso vengono servite altre importanti destinazioni, quali gli impianti sportivi del Cus Catania, il Policlinico (via Santa Sofia, 78), il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (via Santa Sofia, 100), il Polo Tecnologico (via Santa Sofia 102), la Torre Biologica (via Santa Sofia, 89), il Polo Bio-Scientifico, l’Ospedale San Luigi-Currò (Viale Fleming, 26).

Le due fermate interne alla Cittadella, saranno dotate di paline intelligenti, del tipo già presente nella stazione “Milo”. Un monitor mostrerà in tempo reale la posizione del bus lungo il percorso. Ogni fermata lungo il percorso è comunque dotata di un sistema di infomobilità che comunica il tempo di arrivo del bus: è sufficiente inviare un SMS digitando il codice della fermata (riportato sulla palina) e attendere un SMS con la risposta. Il servizio del Metro Shuttle prevede una corsa ogni 10 minuti, con la stessa frequenza dei treni della metropolitana dal lunedì a venerdì (il sabato ogni 20 minuti).

La prima corsa parte dal parcheggio Santa Sofia alle 7:05 e alle 7:15 dalla stazione Milo. Gli studenti universitari in possesso della Carta dello Studente utilizzano gratuitamente sia il servizio di navetta sia la sosta nei parcheggi “Santa Sofia” e “Milo”. Tutte le “matricole” in attesa della Carta dello Studente possono viaggiare sulle linee della Metro Fce e sulle navette Metro Shuttle senza alcun costo, utilizzando il pass temporaneo da stampare tramite apposita funzionalità inserita nel Portale Studenti, ma soltanto nelle stazioni presidiate da personale Fce.

Il personale universitario (docente e tecnico amministrativo), utilizza il servizio di navetta e la sosta al parcheggio di “Milo” con un titolo di viaggio valido per la metropolitana, mentre la sosta al parcheggio di “Santa Sofia” è gratuita. Qualunque cittadino può infine usare gratuitamente il parcheggio di Santa Sofia e quello di Milo e il servizio navetta, se in possesso di un titolo di viaggio della metro. Con 2 euro è infatti possibile lasciare l’automobile e utilizzare metropolitana e metro shuttle per l’intera giornata.

La posizione e la capacità del parcheggio di Santa Sofia (1.700 posti) lo rendono del resto molto utile per intercettare tutti i flussi automobilistici che provengono dalle aree urbane a nord-ovest di Catania che trovano un comodo interscambio modale con Metro Shuttle e metropolitana.