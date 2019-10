Sorpreso a rubare pannelli da cabina Enel

CATANIA – Ieri mattina di ieri in viale San Teodoro la polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Salvatore Gaetano Boscarino, 31 anni, per furto. L’uomo è stato notato mentre riponeva dei pannelli metallici a bordo della sua auto. Gli agenti lo hanno fermato e hanno appurato che i 4 pannelli in ferro erano stati appena rubati dall’adiacente cabina elettrica, con ciò creando non solo un danno, ma anche una situazione di pericolo per chi, trovandosi a passare, avrebbe potuto rimanere folgorato.

E’ anche emerso che Boscarino era ricercato: a suo carico, infatti, pendeva un ordine di esecuzione per l’espiazione di una pena detentiva per furto aggravato. Boscarino è stato rinchiuso nella casa circondariale di piazza Lanza. L’auto utilizzata per compiere il furto è stata sottoposta a sequestro amministrativo perché priva di copertura assicurativa. I tecnici Enel hanno messo in sicurezza il sito.