“Abusi su bambini da 0 a 9 anni”

In una settimana l’associazione Meter Onlus ha scoperto 120 mila files (video e foto) di piccoli abusati fino alla tortura

“La schermata è autentica (ma non possiamo farvi vedere il contenuto) 21.405 video scoperti e denunciati da Meter alle ore 00,50 del 17 ottobre 2019. Tutto denunciato, come sempre”. La battaglia continua senza sosta, ma la pedopornografia non fa quasi più notizia.

Don Di Noto con la sua associazione Meter Onlus, però, continua a combattere per difendere chi non ha né forza e né voce, quei piccoli innocenti torturati e seviziati sessualmente da bestie prive di ogni senso di umanità

“Sono gli stessi pedofili a presentare il loro abominio di abusi sui bambini di età tra zero a un massimo di nove anni – spiega don Fortunato di Noto, fondatore di Meter -. Una tragedia già consumata. Migliaia i bambini abusati fino alla tortura sessuale. E’ una gravità enorme”.

“In una settimana, nella stessa piattaforma sono stati denunciati circa 100.000 video e foto. Le denunce sono state inoltrate a varie forze di Polizia e anche al Server Provider. È una gravità enorme. Documentabile. Non posso a nessuno augurare una buona notte.”