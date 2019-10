CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 43enne Giuseppe Lezzi per spaccio di droga. I militari, insospettiti per l’atteggiamento assunto al loro passaggio da parte di alcune persone vicine al bancone della frutta gestito da Lezzi in piazza Caduti del Mare, sono intervenuti per una perquisizione.

I carabinieri hanno trovato 50 dosi di marijuana, nascoste dal 43enne dentro le mutande e circa 60 euro. L’arrestato è stato posto ai domiciliari.