Minaccia il padre novantenne col coltello

Mascalucia . Aggredisce il genitore che si rifiutava di dargli i soldi per comprare l’alcol: in manette un 56enne scarcerato da poco

CATANIA – Avrebbe aggredito più volte il padre novantenne minacciandolo anche con un grosso coltello perché il genitore si rifiutava di dargli i soldi per comprare dell’alcol da bere. E’ l’accusa contestata a un 56enne arrestato a Mascalucia dai carabinieri del comando provinciale di Catania.

L’uomo era stato scarcerato dopo avere trascorso due anni in prigione per analoghi reati. Il gip di Catania, accogliendo la richiesta della Procura distrettuale, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per maltrattamenti in famiglia.