Soccorsi 74 migranti in alto mare

ROMA – La Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, ha soccorso 74 migranti – tra di loro vi sono sei minori – che si trovavano su un gommone in difficoltà a circa 50 miglia dalle coste libiche. “Esausti dal pericoloso viaggio, sembrano tutti in condizioni stabili”, fa sapere Msf in un tweet.

Intanto proseguono gli sbarchi in Sicilia dove sono arrivate tre piccole imbarcazioni nelle ultime ore, fra Porto Empedocle (Ag) e Lampedusa (Ag). Due gli sbarchi sulla più grande delle isole Pelagie: uno di 15 persone e l’altro di 11. Uno il barchino giunto a Porto Empedocle con a bordo 15 tunisini.