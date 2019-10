Motociclista contro guardrail, è grave

Incidente in viale della Regione siciliana a Palermo: un 25enne ha perso il controllo del mezzo sbattendo più volte contro lo spartitraffico

PALERMO – Un giovane di 25 anni, F.T. è ricoverato in gravi condizioni nel reparto Rianimazione dell’ospedale Civico a Palermo dopo un incidente stradale in viale Regione Siciliana nei pressi di via Belgio mentre guidava la propria moto. Un testimone ha raccontato ai vigili urbani di aver visto il giovane perdere il controllo della moto e sbattere più volte contro il guardrail.

La vittima è caduta dalla moto quando ha urtato la barriera danneggiata forse da un precedente incidente: ha colpito un paletto ed è stato sbalzato dalla moto finendo nello spartitraffico. La prognosi del giovani è riservata.