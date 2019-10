Raccolta rifiuti, proroga alla Dusty

Catania . Servizio affidato per altri 130 giorni in attesa della gara settennale

PALERMO – Su proposta del Rup, da oggi, la direzione Politiche per l’ambiente del Comune di Catania, in attesa della gara settennale in corso di pubblicazione, ha predisposto una proroga di 130 giorni per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e gestione per lo smaltimento di tutti i rifiuti solidi urbani e altri servizi di igiene pubblica.

Lo rende noto la Dusty che, con la subappaltatrice Enegetikambiente, proseguirà lo svolgimento dell’esercizio perché, spiega in una nota, nei servizi essenziali espressamente previsti per legge e finalizzati a tutelare la salute e l’igiene pubblica è necessario garantire la continuità tra quello attualmente affidato a seguito di procedura negoziata alla Dusty s.r.l. nelle more dell’espletamento delle complesse procedure per l’affidamento della gara settennale da indirsi con procedura aperta.