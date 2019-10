A Catania una raffica di arresti

CATANIA – La Squadra Catturandi di Catania ha rintracciato e arrestato diverse persone destinatarie di provvedimenti restrittivi.

Salvatore Fraschilla, 30enne pregiudicato, dovrà scontare il carcere fino al 24 gennaio 2021 per il reato di evasione.

Carmelo Cadiri, pregiudicato di 28 anni, agli arresti domiciliari per altra causa, espierà 2 anni di reclusione furto.



Fabrizio Drago, pregiudicato 37enne, sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, dovrà stare in carcere fino al 24 agosto 2020 per inosservanza degli obblighi previsti.



Salvatore Vaccaro, pregiudicato di 48 anni, sconterà un anno e 8 mesi per associazione a delinquere e riciclaggio.



Salvatore Tringali, 61enne pregiudicato, espierà un anno e 11 mesi per furto e reati in materia di stupefacenti.



Salvatore Conticello, pregiudicato ventisettenne già ai domiciliari, passerà 4 anni e 8 mesi in carcere per reati in materia di stupefacenti.



Paolo Francesco Trigilia, pregiudicato di 42 anni, sconterà due anni di reclusione per reati contro il patrimonio.



Angelo Vinciguerra, 54 anni, è destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal tribunale di Pavia per rapina. Gli toccheranno 3 anni e 2 mesi.



Angelo Sapienza, 37enne pregiudicato, dovrà espiare la pena di 8 mesi per rapina aggravata.



Patrizia Gioia, pregiudicata di 47 anni, sconterà ai domiciliari un anno e 7 mesi per evasione, falso, uso di atto falso.



Angelo Bellomia, pregiudicato 56enne, resterà due anni in carcere per reati in materia di stupefacenti.



Ivan Faro, ventenne pregiudicato, passa dall’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria ai domiciliari dopo l’arresto per spaccio di droga.

Infine ieri è finito ai domiciliari il 39enne catanese M. M.: indagato per maltrattamenti ai danni della moglie, era già sottoposto all’allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla coniuge; ma lo scorso 4 ottobre si è presentato sotto la casa della donna e l’ha più volte minacciata. Così sono scattati gli arresti domiciliari.