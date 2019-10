Mascalucia, calci alla maestra

CATANIA – Un alunno ha aggredito una maestra in una scuola di Mascalucia. L’avrebbe presa a calci, un episodio che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Il sindaco, Vincenzo Magra, sul suo profilo Facebook parla di “aggressione” sulla quale “sono in corso accertamenti per capire l’entità dell’accaduto”.

“Non posso che manifestare piena solidarietà verso le istituzioni, la scuola e l’insegnante – aggiunge -, in un momento in cui sembra davvero che i valori civili siano stati dimenticati”.

I segretari della Cisl e di Cisl scuola di Catania, Maurizio Attanasio e Ferdinando Pagliarisi, esprimono “indignazione e preoccupazione per l’ennesimo atto di intolleranza ai danni di un’insegnante. Siamo vicini e solidali alla maestra ma ci appelliamo alle istituzioni perché non basta reprimere i comportamenti violenti attraverso la legge, ma occorre una nuova fase educativa e sociale a favore dei rappresentanti dello Stato, nella scuola, nella sanità e nelle forze dell’ordine, oggi più che mai oggetto di gesti inconsulti e violenti”.