Investe anziano in via Etnea e scappa

CATANIA – Investito in piena via Etnea a Catania mentre passeggiava sul marciapiede. Il pirata della strada scappa ma viene rintracciato e denunciato.

L’incidente risale all’inizio di luglio, la vittima è un uomo di 86 anni che, mentre stava percorrendo la strada all’altezza di Palazzo Minoriti, è stato colpito da una Toyota Yaris all’altezza della prefettura. Solo la pronta reazione dell’anziano ha evitato il peggio anche se il pedone, comunque colpito al braccio e della mano sinistra, ha riportato la frattura del braccio sinistro e una prognosi di 30 giorni diagnosticata dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi centro.

La polizia è risalita al pirata della strada dopo aver acquisito e visionato di diversi filmati di telecamere collocate su edifici pubblici oltre che su esercizi commerciali privati è riuscita a rilevare le dinamiche dell’incidente e i particolari relativi all’autovettura e al suo conducente, un 52enne catanese denunciato per i reati di omissione di soccorso e lesioni personali.

La procura etnea ha evidenziato che, solo grazie al fatto che l’incidente si è verificato nelle prime ore di una mattinata estiva non sono derivate conseguenze tragiche, poiché quel tratto di via Etnea, in altri orari, è normalmente affollato.