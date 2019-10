Catania, rissa tra polacchi nel b&b

Un 27enne picchia un connazionale in una struttura in corso delle Province: arrivano i poliziotti e aggredisce anche loro

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il 27enne polacco Dawid Kaminski per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti sono intervenuti in seguito alla chiamata del titolare di un panificio di corso delle Province, il quale segnalava la caduta di frammenti di vetro in strada dal quarto piano di un palazzo dove si trova un b&b.

Entrati nella struttura, poiché da uno degli appartamenti del b&b giungevano rumori, i poliziotti dopo aver bussato insistentemente alla porta, sono entrati nella stanza di un polacco, il quale presentava escoriazioni su varie parti del corpo, tracce di sangue sui vestiti e i sintomi tipici dell’assunzione di alcool. L’uomo ha dichiarato che poco prima era stato malmenato da un connazionale che alloggiava nella stanza accanto.

La stanza si presentava completamente a soqquadro con mobili spostati, oggetti sul pavimento e tracce ematiche su pareti, pavimento e lenzuola. Dopo aver richiesto un’ambulanza per soccorrere l’uomo, gli agenti hanno bussato nella stanza indicata dalla vittima, senza ricevere alcuna risposta.

Quindi hanno contattato il proprietario del b&b che ha aperto la porta con la propria chiave. All’interno vi era un uomo che mostrava da subito un atteggiamento ingiurioso e aggressivo verso i poliziotti. Nella stanza vi erano diverse bottiglie di vetro, alcune rotte, con frammenti sparsi sul pavimento.

L’uomo, invitato dal proprietario del b&b a lasciare la struttura in quanto la sua presenza non era più gradita, inizialmente sembrava aver accolto l’invito nonostante le lamentele, ma improvvisamente, mentre stava per uscire dalla stanza si è scagliato contro uno degli agenti il quale, nella colluttazione per bloccare l’aggressore, ha riportato la frattura di un dito. Il polacco è stato trasferito nella casa circondariale Piazza Lanza di Catania.