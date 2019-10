Catania, chiusa birreria in via Auteri

Il titolare di un locale del centro storico multato per somministrazione di alcolici a minorenni e occupazione di suolo pubblico

CATANIA – Giro di vite della polizia sulle illegalità della movida catanese. Il provvedimento dal questore di Catania Mario Della Cioppa ha interessato una birreria, con somministrazione di alimenti, con sede in via Auteri. Il titolare, un cittadino bengalese che non era presente al momento dell’accertamento, aveva lasciato il figlio a gestire l’attività.

Al loro arrivo i poliziotti hanno constatato la presenza all’interno del locale di numerosissimi giovani intenti a consumare bevande alcoliche e superalcoliche, molti di loro erano minorenni. Inoltre è emerso che l’attività aveva occupato in suolo pubblico un’estensione pari al triplo dell’area autorizzata. Il titolare è stato multato e gli sono state sospese tutte le licenze, il locale costretto a chiudere per una decina di giorni.

“Controlli e accertamenti, per i locali della zona della “Movida”, ma anche per tutti gli esercizi pubblici dell’area metropolitana – confermano dalla questura di Catania – verranno effettuati con cadenza periodica e ai provvedimenti sanzionatori, direttamente originati dalle infrazioni rilevate, seguiranno ulteriori iniziative a garanzia della legalità, della sicurezza e dell’ordine pubblico”.