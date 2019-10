CATANIA – Università e Teatro Stabile di Catania offrono anche quest’anno l’opportunità agli studenti, ai docenti e al personale tecnico-amministrativo di assistere agli spettacoli della Stagione teatrale 2019/20 a condizioni agevolate. In particolare, grazie all’intesa per la promozione della cultura teatrale #Unictateatro, appena rinnovata, lo Stabile garantirà (già a partire dal primo spettacolo in programma “Antigone” di Laura Sicignano) a studenti e personale oltre 200 biglietti per ciascuno spettacolo – una parte dei quali gratuiti per gli studenti, altri a prezzo ridotto, per studenti e personale docente e tecnico-amministrativo, che saranno resi disponibili di volta in volta tramite un sistema di prenotazione telematica sul sito internet dell’Università. Inoltre il Teatro concede agli studenti universitari regolarmente iscritti di usufruire dell’agevolazione del 15% sul costo dell’abbonamento a 13 spettacoli oltre a un abbonamento a 5 spettacoli al prezzo speciale di 45 euro (uno spettacolo a scelta fra le produzioni del Teatro Stabile + 4 spettacoli fuori abbonamento ordinario).