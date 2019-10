Camion in fiamme sulla Palermo-Catania

PALERMO – Sull’autostrada A19 Palermo-Catania traffico bloccato, in direzione Catania, ad Agira, a causa della presenza di un mezzo pesante in fiamme. Sul posto sono già presenti le squadre dei vigili del fuoco e quelle di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Agira con rientro in autostrada allo svincolo di Catenanuova, dopo avere percorso la statale 192.