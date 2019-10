Ruba auto a Giarre: tradito dal localizzatore

Spettacolare inseguimento sulla tangenziale di Catania, 42enne finisce in manette per furto aggravato

CATANIA – Ruba un fuoristrada a Giarre e viene fermato dopo un inseguimento sulla tangenziale di Catania. La polizia stradale ha arrestato Antonio Sapiente, 42 anni, accusato di furto aggravato. L’uomo è stato intercettato alle 2.40 di notte grazie alla posizione fornita dal localizzatore satellitare.

Sapiente, vistosi braccato dalle forze dell’ordine, ha tentato la fuga in direzione Siracusa, ma il personale in servizio ha dimostrato grande freddezza, evitando danni alla macchina ed agli automobilisti in transito. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di piazza Lanza, la Jeep è stata invece restituita al legittimo proprietario.