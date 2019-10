CATANIA – I carabinieri hanno arrestato Jhonny Stefano Tomaselli, 27 anni, ritenuto responsabile di resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. È accaduto in viale Usodimare angolo via San Nullo dove il giovane, a bordo di una moto di grossa cilindrata, non ha rispettato l’alt imposto dai militari. Tomaselli è stato bloccato in via Felice Fontana.