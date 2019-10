VULCANO (MESSINA) – Scossa di terremoto al largo delle Eolie: l’Ingv di Roma ha registrato alle 16,11 un sisma di magnitudo 2.9 nel canale tra Vulcano e Milazzo, ad una profondità di 198 km. La scossa per la notevole profondità non è stata avvertita dagli abitanti e non ha provocato danni.