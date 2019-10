PALERMO – Colpi di pistola sono stati esplosi contro la saracinesca del bar tabaccheria Gorgone, in via Molara, a Palermo. Il titolare l’ha scoperto ieri mattina all’apertura dell’esercizio commerciale. I colpi d’arma da fuoco sono stati sparati la notte tra domenica e lunedì. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno fatto intervenire gli uomini della scientifica. Sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Il titolare ha riferito ai militari di non avere ricevuto minacce o richieste estorsive.