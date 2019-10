CATANIA – “Solidarietà ai familiari dei colleghi Pierluigi e Matteo, assassinati all’interno della Questura di Trieste, commozione, senso di appartenenza ma anche frustrazione per ciò che è accaduto”. Lo affermano in una nota congiunta le organizzazione sindacali della Polizia di Stato di Catania che hanno organizzato per giovedì, dalle 19.45, “una fiaccolata per Matteo e Pierluigi” davanti la sede della Questura.

“Un momento – spiegano i sindacati – per ricordare, per esprimere il nostro dolore e la nostra vicinanza ai familiari, ma anche per ricordare i numerosi feriti tra le forze dell’ordine che ogni giorno si prodigano a rendere questo nostro territorio sicuro. La fiaccolata è aperta a tutti i cittadini”.