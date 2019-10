Nel bagagliaio 70 chili di marijuana

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato due pregiudicati albanesi Beshir Doraci, 33 anni, e Leonard Xhafa, 28 anni, per spaccio di marijuana.

Gli agenti, in seguito a una soffiata sull’arrivo di un corriere albanese proveniente dalla Calabria a bordo di un’auto grigia con un ingente carico di marijuana, hanno effettuato una serie di controlli lungo il percorso dal porto di Messina, in corrispondenza dell’imbarco dei traghetti, fino ai caselli autostradali in ingresso a Catania.

I poliziotti, notata una Bmw grigia, risultata intestata al pregiudicato albanese Doraci, da poco sbarcata a Messina a bordo di un traghetto, dopo un pedinamento hanno verificato che la vettura, guidata da Xhafa, precedeva, con funzione di “staffetta”, un’altra auto, una Fiat Tipo, lungo il tratto dell’autostrada A18 direzione Catania.

Le due auto e i rispettivi conducenti sono stati fermati nei pressi dei caselli di San Gregorio (Ct). Nel bagagliaio della Fiat Tipo sono stati trovati, nascosti sotto un apposito pannello, 22 involucri cosiddetti “cuscini” contenenti circa 70 kg di marijuana.

La droga del valore di oltre 80.000 euro, immessa sul mercato avrebbe fruttato una cifra pari a 160.000 euro circa. I due albanesi sono stati portati nel carcere di piazza Lanza.