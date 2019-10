MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato Domenico Mannino, 30 anni, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, nel corso di un servizio di controllo in centro, hanno notato l’uomo a bordo del suo scooter Honda intrattenersi con alcuni giovani, dagli operanti conosciuti come dediti all’uso di sostanze stupefacenti. Il conseguente controllo, effettuato dinamicamente a carico dell’uomo del suo veicolo in via Garibaldi, ha quindi consentito ai militari di rinvenire e sequestrare 5 grammi di eroina già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, occultati sotto il sellino del motociclo, nonché 220 euro provento dell’illecita attività. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.