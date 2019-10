Pitbull uccide cagnolino e ferisce padrona

TRAPANI – Ha cercato di difendere il suo cagnolino ma è stata azzannata alla mano da un pitbull che vagava senza guinzaglio in via Savoia, ieri a San Vito Lo Capo (Tp) intorno alle 23.30.

Per il cagnolino invece non c’è stato nulla da fare, ucciso da un morso alla gola che gli è stato fatale. Sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere la donna in stato di shock. Il personale di un locale della zona ha steso invece un lenzuolo sul cadavere del cane.

Il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, ha auspicato che le forze di polizia “possano portare al più presto all’individuazione e alla denuncia, per omessa custodia, del proprietario del pitbull”