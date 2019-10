Catania, l’arancino da guinness

CATANIA – Pesa 32,7 chili l’arancino più grande del mondo. A prepararlo nel corso di un evento organizzato da Metro Italia, a Catania, sono stati i cuochi Carlo Cannavò, Francesco Spampinato e Orazio Gravagna.

Il precedente record era di 20 kg ed è stato registrato dal Guinness World Records©. Ad accogliere i presenti, in piazza, è stato Mirko Mengozzi, conduttore radiofonico e presentatore della serata e ha condotto il cooking show di Alessandro Ingiulla, il più giovane chef stellato d’Italia, catanese.

“La valorizzazione della tradizione gastronomica italiana è per Metro Italia un impegno concreto che perseguiamo quotidianamente nel nostro business così come in ogni nostra iniziativa sul territorio nazionale”, dice Tanya Kopps, CEO Metro Italia. “L’arancino dei record – conclude – vuole rappresentare concretamente e in modo ludico la nostra passione per il mondo della ristorazione. Un ringraziamento speciale va al sindaco Pogliese e all’intera città di Catania per averci ospitato in questa giornata speciale”. Il mega arancino è stata donato a Banco Alimentare.