“Università bandita”, revocata interdittiva per 7 prof

Catania . Il gip ha rigettato la richiesta solo per l’ex rettore Francesco Basile

CATANIA – Novità nell’inchiesta “Università bandita”, che il 28 giugno scorso pro- vocò un vero e proprio terremoto all’interno dell’Ateneo cittadino.

Il gip Carlo Cannella, su parere favorevole della Procura, ha revocato la misura interdittiva nei confronti dell’ex rettore Giacomo Pignataro (difeso dall’avv. Giovanni Grasso), che comun- que era già stato autorizzato a svol- gere attività didattica al Politecnico di Milano (dove attualmente opera), nonché di Filippo Drago (difeso dall’avv. Tommaso Tamburino), Giuseppe Sessa (difeso dall’avv. Carmelo Puleo), Giuseppe Barone (difeso da l’avv. Rosario Pennisi), Giovanni Gal- lo (difeso dall’avv. Goffredo D’Anto- na), Michela Cavallaro (difesa dal- l’avv. Piero Granata) e Carmelo Monaco (difeso dall’avv. Tommaso Tamburino).

Il gip ha invece rigettato la richiesta per l’ex rettore Francesco Basile, mentre non ha avanzato richiesta di sospensione Roberto Pennisi, l’unico a non essersi mai dimesso dai vertici del suo Dipartimento.

La Procura aveva chiesto l’applicazione di misure alternative all’interdittiva nel caso di incarichi extradidattici, ma il gip ha ritenuto di non accogliere la richiesta.