Siracusa, donati indumenti per la neonatologia

“Vi siamo molto grati per l’impegno che quotidianamente profondete assieme al personale ospedaliero al servizio dei pazienti ricoverati e la vostra donazione destinata alla Neonatologia rappresenta una ulteriore dimostrazione delle ragioni che ispirano l’operato dell’associazione attivamente vicina a chi soffre”. E’ il ringraziamento che il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra rivolge a tutti i componenti l’Associazione volontari ospedalieri di Siracusa che hanno donato al reparto di neonatologia dell’ospedale Umberto primo indumenti e nidini per i piccoli ospiti, acquistati con i proventi liberamente offerti in occasione delle rappresentazioni della compagnia teatrale Teatravo.

“I volontari hanno deciso di creare un gruppo teatrale amatoriale perché siamo convinti che star bene insieme fa star bene anche in corsia al fianco dei malati”, ha detto la presidente di Avo Maria Rosa Anzaldi.

L’associazione consta di 130 volontari che tutti i giorni prestano assistenza nei reparti occupandosi del benessere psico-fisico dei pazienti, infondendo calore umano e vicinanza nella sofferenza.