Due ragazzi cercano di imbarcarsi su un volo per Dublino con documenti falsi: bloccati

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato due cittadini stranieri, Dagmar e Viktoria Smolko, rispettivamente di 24 e 25 anni. Sono stati fermati all’aeroporto in seguito a un accurato controllo nei confronti dei passeggeri di un volo in partenza per Dublino.

I due ragazzi volevano eludere gli agenti mostrando dei documenti falsi, in particolare due carte di identità della Repubblica Slovacca. I poliziotti se ne sono accorti e hanno bloccato i due furbetti.