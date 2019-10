SCORDIA (CATANIA) – I carabinieri hanno arrestato a Scordia il 26enne Gaetano Jonathan Fassari per evasione. Era stato arrestato lo scorso 21 settembre perché dopo un’irruzione nella sua casa, dove già si trovava relegato per reati contro il patrimonio con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico, i militari avevano trovato 80 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish. Ieri sera svolgendo un normale controllo i carabinieri hanno accertato che era evaso, senza che il dispositivo segnalasse l’allontanamento. Una ventina di minuti dopo è stato ammanettato mentre stava per rincasare.