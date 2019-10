Picchiati due medici al Garibaldi Nesima

CATANIA – Nuovo episodio di violenza in un ospedale catanese: due medici sono stati aggrediti al Garibaldi-Nesima ieri pomeriggio. Ad assalirli nel reparto di Otorinolaringoiatra è stato un paziente, che ha provocato ai due varie contusioni.

La rabbia si è scatenata per un problema di date. L’uomo si è presentato con una ricetta rilasciata dal pronto soccorso del Garibaldi centro per una visita urgente, il medico del reparto ha notato che sul foglio era indicata una data antecedente di 4 giorni: ha quindi suggerito al paziente di tornare al pronto soccorso per farsi riscrivere una visita. Così sono scattati prima gli insulti e poi l’aggressione, nella quale è stato coinvolto un altro medico arrivato in soccorso del collega.

Il paziente è poi scappato. “Siamo vicinissimi ai due medici – dice il direttore generale del Garibaldi, Fabrizio De Nicola -. Ne conosciamo bene le doti umane, oltre che le indiscutibili qualità professionali, e saremo accanto a loro anche in eventuali azioni legali che vorranno intraprendere contro l’aggressore. Peraltro, occorre ricordare che queste azioni ignobili finiscono sempre per provocare un’interruzione di pubblico servizio e un disagio evidente per quei cittadini, per fortuna la maggioranza, che rispettano le regole”.