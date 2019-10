Malviventi rubano anche i defunti

Partinico . Depredato il cimitero, rubate casse in zinco con i resti di alcuni cadaveri. Un anziano: “Non lasciano in pace neanche i morti”

PARTINICO (PALERMO) – “Ormai non lasciano in pace neanche i morti”: è il commento a caldo di un anziano che ha scoperto l’incredibile raid all’interno del cimitero comunale di Partinico. I ladri si sono portati via i resti di cinquanta defunti che erano contenuti dentro 50 cassette di zinco. Gli operai del camposanto comunale avevano eseguito in questi giorni la pulizia di diverse tombe.

I resti dei defunti sarebbero stati inseriti nell’ossario ed era tutto pronto per completare l’intervento. I ladri, forse per portare via le cassette di zinco e rivendere il metallo, non hanno esitato ad entrare con un grosso mezzo, forse un camion, caricare le 50 casse con dentro i resti dei morti e fuggire via. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Partinico.