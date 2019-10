Deve scontare 2 anni per rapina: arrestato (FOTO)

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato il trentenne di Aci Catena Alfredo Di Prima, condannato dai giudici di Catania per rapina aggravata commessa nel suo paese il 9 agosto 2008: dovrà scontare 2 anni e 9 mesi di reclusione nel carcere di Piazza Lanza. I militari dell’Arma hanno anche chiuso un parrucchiere di via Nizzeti in quanto il titolare esercitava la professione senza alcuna autorizzazione.