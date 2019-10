Tir si ribalta, tangenziale in tilt

CATANIA – Mattinata da incubo sulla tangenziale di Catania, letteralmente in tilt a causa di un Tir che si è ribaltato nei pressi di Bicocca (foto Nicola De Felice), non distante dall’aeroporto. Il mezzo pesante procedeva in direzione Messina, quando per cause in fase di accertamento probabilmente per l’asfalto reso viscido dalla pioggia che cadeva sul tratto interessato, si è adagiato su un fianco, invadendo entrambe le carreggiate di marcia.

L’autista è rimasto illeso ma è stato comunque consegnato agli operatori del 118 intervenuti insieme con Polizia Stradale, Anas e Vigili del Fuoco del distaccamento Sud del Comando provinciale. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.30 a 300 metri dalla svincolo per l’Asse dei Servizi. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e rimosso parte del guardrail per poi procedere con una loro autogru al sollevamento del mezzo.

(Video di Giancarlo Conti)

Naturalmente l’incidente ha paralizzato la circolazione stradale, specie in direzione Catania con lunghe code fino al casello autostradale di San Gregorio con pesanti ripercussioni sull’A18 Messina-Catania e sulla viabilità interna della città etnea. Solo in tarda mattinata, la situazione è tornata alla normalità.