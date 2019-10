Università sigla accordo con ateneo in Cina per la ricerca

CATANIA – L’Università di Catania ha sottoscritto un accordo quadro per la promozione di reciproci scambi nel campo della ricerca e della didattica con la cinese Henan University of Urban Construction. La firma è avvenuta nei giorni scorsi in occasione della visita di una delegazione dell’ateneo cinese nel dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. Nel corso delle riunioni operative e delle visite ai laboratori del dipartimento sono state elaborate strategie condivise per favorire scambi di studenti, laureati e ricercatori e promuovere progetti di ricerca congiunti, in particolare nei campi della sicurezza alimentare e della pianificazione e tutela del territorio.

Ad accogliere la delegazione cinese sono stati il direttore del Dipartimento prof. Agatino Russo, il vice-direttore prof.ssa Daniela Romano, e diversi docenti e ricercatori che hanno illustrato l’offerta formativa e le principali tematiche di ricerca. “La visita della delegazione della Henan University of Urban Construction – ha spiegato Russo – ha rappresentato un’opportunità di cruciale importanza per individuare percorsi di ricerca comuni e favorire sia la mobilità outgoing dei nostri studenti e ricercatori verso un Paese culturalmente e scientificamente rilevante come la Cina, sia la mobilità incoming di studiosi cinesi nei nostri laboratori, nell’ottica del rafforzamento delle relazioni e degli scambi internazionali dell’intero Ateneo”.