PALERMO – Per la presenza di un cavo dell’alta tensione caduto sulla carreggiata e di un altro in posizione precaria, il traffico sulla statale 113 “Settentrionale Sicula” è attualmente bloccato dal km 211 al km 213, in territorio di Termini Imerese (PA). Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità. Dalle prime informazioni, il tempo necessario per il ripristino della linea ad alta tensione è stimato in circa 12 ore.