Polizia attiva App: trovata la droga a Librino

CATANIA – Nei giorni scorsi la polizia nel corso di due differenti operazioni a Librino ha trovato e sequestrato droga grazie al fiuto del cane “App”. In viale Nitta, presso un complesso di case popolari, si è subito diretto nei locali seminterrati del condominio puntando dritto verso le porte dell’ascensore in disuso per poi grattare insistentemente con le zampe le porte, segnalando così che all’interno c’era droga. Nella tromba dell’ascensore sono state recuperate 117 dosi già steccate di marijuana, poi quantificata in grammi 300.

Sempre a Librino una segnalazione anonima per una rissa violenta, risultata falsa, ha portato al sequestro altri 35 grammi di marijuana. Gli agenti, insospettiti dalla strana telefonata, hanno deciso di eseguire una approfondita ispezione dei luoghi, trovando così la droga occultata all’interno di una fessura del muro perimetrale dell’edificio.