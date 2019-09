Via Ustica supermarket della droga

CATANIA – I carabinieri del nucleo operativo di Fontanarossa hanno arrestato un 30enne catanese, Mirko Ventaloro, accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Operazione eseguita in piena notte dai militari dell’arma in via Ustica, nel quartiere San Giovanni Galermo, luogo in cui, al termine di un servizio di osservazione, che ha consentito di censire un anomalo afflusso di giovani clienti dall’abitazione del pusher, hanno fatto irruzione rinvenendo e sequestrando circa 220 grammi di cocaina, 15 grammi di marijuana, già suddivise in dosi con tutto il materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi.

Nello scantinato condominiale, occultati all’interno di una intercapedine muraria, hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 400 grammi di marijuana e 8 grammi di cocaina, anche queste ripartite in dosi pronte alla vendita al dettaglio. Gli stupefacenti sequestrati sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 40.000 euro. Il trentenne è stato relegato agli arresti domiciliari.