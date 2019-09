Cercasi sponsor per la rotatoria San Giorgio

Il Comune di Catania punta sui privati per la riqualificazione dell’area a ridosso del parco commerciale Centro Sicilia

CATANIA – L’amministrazione comunale di Catania cerca soggetti privati o pubblici, che intendano proporsi come sponsor, per la realizzazione di interventi di riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria dell’area a verde di proprietà comunale sita nella grande rotatoria all’uscita del centro commerciale “Centro Sicilia” nell’innesto con la strada provinciale SP54, a San Giorgio, nei pressi della tangenziale.

L’iniziativa è del capo di gabinetto del sindaco Giuseppe Ferraro che ha firmato un avviso pubblico per riqualificare e manutenere, senza oneri per il Comune, una superficie circolare di circa 2.600 metri quadrati, tenuto conto che l’area oggetto di sponsorizzazione non è servita da impianto d’irrigazione.

Il valore economico complessivo della sponsorizzazione, secondo l’avviso redatto dall’ufficio di gabinetto diretto da Giuseppe Ferraro, secondo le caratteristiche tecniche del progetto, ammonta a venticinquemila euro, somma interamente a carico dei privati risultante dalla sommatoria dei costi presunti afferenti a decespugliamento e pulizia del terreno; sistemazione del cordolo in pietra; eventuale inserimento di materiale in pietrisco; inserimento di piante mediterranee e specie arboree. L’azienda aggiudicataria potrà inserire sulla rotatoria un cartellone pubblicitario recante con evidenza il nome e il titolo del soggetto realizzatore.