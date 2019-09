Furti d’auto all’esterno del Civico, 6 indagati

Palermo . La banda incastrata dalle telecamere in via Elisabetta Castronovo, le vittime erano spesso familiari dei pazienti ricoverati in ospedale

PALERMO – La via Elisabetta Castronovo che costeggia l’ospedale Civico di Partinico (Pa) era diventato il loro campo di battaglia: qui sei uomini rubavano le auto, per lo più vecchie vetture di familiari che andavano a trovare i pazienti ricoverati. Le vittime dei furti dopo l’ora di visita o dopo aver accompagnato qualcuno al pronto soccorso non trovavano più il mezzo.

Il gip Annalisa Tesoriere ha disposto per Giuseppe Marrocco, 45 anni, gli arresti domiciliari mentre per Antonio Muzzurco, 54 anni, Salvatore Rigano, 31 anni, Antonino Rossello, 41 anni, Michel Vicari, 26 anni e Giuseppe Collica, 21 anni, l’obbligo di presentarsi in caserma tutti i giorni. Dal 2016 al 2018 sono stati denunciati 16 furti di auto tutti nella stessa via Castronovo.

Dal 2018 sono state piazzate le telecamere per risalire ai responsabili. In appena sette mesi da marzo ad ottobre del 2018 i carabinieri hanno documentato altri cinque furti di auto. A compierli c’era sempre Marrocco che di volta in volta si accompagnava con uno degli altri indagati.