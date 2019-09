Lancia dal balcone 300 dosi di marijuana

Catania . Blitz in viale San Teodoro poche ore l’eliminazione delle barriere “salva pusher”: in manette un 34enne

CATANIA – I carabinieri della Squadra Lupi di Catania hanno arrestato il 34enne Patrizio Calogero per spaccio di droga. In viale San Teodoro 7, a poche ore dall’abbattimento dei muri di cemento per proteggere gli spacciatori, i militari hanno fatto irruzione in casa di Calogero, già noto alle forse dell’ordine.

Il 3 aprile scorso, infatti, con l’aiuto di due complici, aggredì un carabiniere che stava compiendo il suo dovere per poi esser arrestato e posto agli arresti domiciliari.

Al suono del campanello che annunciava i carabinieri, Calogero ha tentato di disfarsi della droga lanciandola dal balcone. Recuperata la tracolla lanciata dal detenuto-spacciatore che conteneva circa 300 dosi di marijuana, una parte nella variante “orange skunk”. Calogero è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.