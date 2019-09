Spacciava mentre era ai domiciliari

CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato Giuseppe Mangiameli, 32 anni di Catania, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari hanno fatto irruzione nella sua abitazione via Adone a Catania, dove l’uomo era già ai domiciliari, rinvenendo, abilmente occultati nel sottotetto dell’immobile, 2 grammi di cocaina già confezionata in dosi e un bilancino di precisione, due mini cellulari utilizzati presumibilmente per le comunicazioni con altri pusher e una macchina sottovuoto per sigillare ermeticamente la droga ed occultarla al fiuto dei cani antidroga.

Al termine dell’attività, per le medesime motivazioni, è stata denunciata anche la convivente dell’uomo, una catanese di 24 anni.