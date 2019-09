Fucilate dopo una lite condominiale

Un 72enne arrestato a Barcellona per aver sparato al culmine di un diverbio per la presenza di alcuni cani in un recinto abusivo

BARCELLONA (MESSINA) – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip, su richiesta della Procura di Barcellona, nei confronti di Salvatore Isgrò, 72 anni, accusato del tentativo di omicidio di Alessandro Genovese dopo una lite condominiale.

Le indagini hanno preso il via dopo lo scorso 11 settembre, quando Genovese venne ferito alle spalle da alcuni colpi di fucile a pallini. L’uomo riuscì a rifugiarsi in una vicina officina dove fu soccorso e trasportato in ospedale. Gli investigatori, dopo avere raccolto diversi elementi nei confronti di Isgrò, hanno eseguito una perquisizione domiciliare, sequestrando un fucile dello stesso calibro di quello utilizzato per colpire la vittima e diverse cartucce compatibili.

Da successivi riscontri è stato accertato che si trattava dell’arma utilizzata per l’agguato. Isgrò ha riferito agli investigatori di aver esploso tre colpi di fucile all’indirizzo della vittima dopo una lite con Genovese riguardante la presenza dei suoi cani all’interno di un recinto abusivo realizzato sui terreni prospicienti il condominio.