Pesta coinquilino perché il riso non è buono

Catania . Bastonate tra bengalesi in un appartamento del centro storico, la polizia li trova in una pozza di sangue: arrestato 37enne

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato nel corso della notte un bengalese, Hasan Khan, 37 anni, che, armato di bastone, ha aggredito un connazionale in un appartamento del centro storico catanese.

Ad avvisare la polizia è stato un inquilino dell’immobile il quale, dopo aver visto Khan con in mano un bastone e avendo compreso quanto stava accadendo, è sceso in strada per chiedere aiuto.

Dopo pochi istanti, all’arrivo delle volanti, i due contendenti erano già in una pozza di sangue. La lite, a quanto pare, era scoppiata per un motivo veramente banale: la qualità del riso acquistato dalla vittima del pestaggio.

Dopo il ricorso al pronto soccorso, il ferito è stato dimesso con una prognosi di oltre 30 giorni per il trauma cranico e le ferite lacero contuse riportate. Khan, invece, è stato condotto in questura in stato di arresto per lesioni aggravate e poi posto agli arresti domiciliari.