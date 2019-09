Zuccaro riorganizza la Procura di Catania

CATANIA – Il procuratore distrettuale di Catania Carmelo Zuccaro ha ‘riorganizzato’ gli incarichi di lavoro per i vertici dell’ufficio da lui diretto, rimodulando e assegnando le deleghe ai suoi aggiunti.

Sarà Carmelo Petralia a occuparsi dei reati economici. Francesco Puleio e Ignazio Fonzo si occuperanno di lotta al crimine organizzato curando due aree della Direzione Distrettuale Antimafia.

Il primo coordinerà le inchieste su Cosa nostra di Catania e sulle organizzazioni criminali del Calatino e del Ragusano. Fonzo, invece, sarà il titolare dei fascicoli che riguardano la mafia di Catania non organica a Cosa nostra, come il gruppo Cappello, la ‘famiglia’ Laudani nonché i clan del Siracusano. In più coordinerà le indagini su rifiuti e traffico di droga.

L’aggiunta Agata Santonocito si occuperà invece della cosiddetta area 1: pubblica amministrazione, reati societari e fiscali, edilizia e colpe mediche. Sarà la procuratrice aggiunta Marisa Scavo a gestire l’area riguardante le cosiddette fascicoli fasce deboli e i codici rossi.

Le iniziative degli aggiunti saranno coordinate, dirette e supervisionate dal procuratore distrettuale Carmelo Zuccaro.